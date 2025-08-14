Warum Ostergeschenke immer noch nicht da sind

Kyrillisch statt arabisch

Von der Post hieß es auf „Krone“-Anfrage: „Die Empfangsadresse war in kyrillischen Buchstaben geschrieben. Auch wenn die meisten Prozesse im internationalen Postverkehr bereits elektronisch ablaufen, sind wir bzw. unsere Partner gerade beim Versand ins Ausland auf zusätzliche Angaben angewiesen, die händisch erfasst werden müssen – und zwar in lateinischen Buchstaben und arabischen Ziffern“, so ein Sprecher der Post.