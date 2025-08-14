Vorteilswelt
In einer Pizzeria

Armer Hilfskoch wurde von seinem Chef ausgebeutet

Oberösterreich
14.08.2025 16:00
Ein Koch soll in einer Pizzeria ausgebeutet worden sein (Symbolbild).
Ein Koch soll in einer Pizzeria ausgebeutet worden sein (Symbolbild).

Was sich in einer Pizzeria im Bezirk Linz-Land laut der Arbeiterkammer abgespielt haben soll, klingt im ersten Moment wie ein schlechter Scherz. Für einen Hilfskoch war es aber überhaupt nicht lustig. Zuerst bekam er seinen Lohn in bar, dann zu wenig und außerdem wurde ihm zu Unrecht Urlaub abgezogen.

Die Gastrobranche hat sowieso schon mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen, da ist dieser Fall aus einer Pizzeria aus dem Bezirk Linz-Land nicht gerade förderlich. Insgesamt ein halbes Jahr soll der Hilfskoch in der Pizzeria angestellt gewesen sein. Zwei Monate hintereinander soll der Angestellte seinen Lohn allerdings in bar erhalten haben – jeweils waren es nur 1500 Euro, viel zu wenig für den tatsächlichen Arbeitsaufwand.

Fotos als Beweis vorgelegt
Nachdem sich der Mann und sein Chef auf eine einvernehmliche Kündigung geeinigt hatten, ließ der Hilfskoch seine Endabrechnung von der Arbeiterkammer prüfen. Dort wurden die Experten nicht nur auf die ausstehenden Zahlungen aufmerksam, sondern fanden auch heraus, dass dem Arbeiter von seinem Chef zu Unrecht drei Urlaubswochen abgezogen wurden. Denn der Mann hatte nachweislich – das konnte mit Fotos bewiesen werden – zu dieser Zeit sehr wohl gearbeitet.

Erst eingebrachte Klage brachte Erfolg
Die Arbeiterkammer forderte daraufhin die Ansprüche schriftlich beim ehemaligen Arbeitgeber ein. Dieser zeigte sich zunächst allerdings uneinsichtig und knickte erst ein, als eine Klage beim Arbeits- und Sozialgericht eingereicht wurde. Schlussendlich bekam der geprellte Hilfskoch doch noch 2500 Euro nachbezahlt.

