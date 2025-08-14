Armer Hilfskoch wurde von seinem Chef ausgebeutet

Fotos als Beweis vorgelegt

Nachdem sich der Mann und sein Chef auf eine einvernehmliche Kündigung geeinigt hatten, ließ der Hilfskoch seine Endabrechnung von der Arbeiterkammer prüfen. Dort wurden die Experten nicht nur auf die ausstehenden Zahlungen aufmerksam, sondern fanden auch heraus, dass dem Arbeiter von seinem Chef zu Unrecht drei Urlaubswochen abgezogen wurden. Denn der Mann hatte nachweislich – das konnte mit Fotos bewiesen werden – zu dieser Zeit sehr wohl gearbeitet.