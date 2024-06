„Mit der Trauer, die da ist, lerne ich zu leben“

„Krone“: Sie spielen wieder. Was löst das in Ihnen aus?

Brigitte Karner:Vieles. Es war ein großes Geschenk, dass mich Fritz Egger (Leiter des Theaters, Anm.) gefragt hat. Ich habe mir gedacht: ,Ja, das ist eine gute Möglichkeit, da sind Menschen, die ich mag. Und ich darf mich wieder hineinfinden in die Arbeit.’