Diese Freiheitlichen wollen in den Nationalrat

Bevor allerdings konkrete Namen genannt wurden, nutzten die Blauen in gewohnter Manier ihre Bühne, um heftige Kritik an ÖVP und den Grünen zu äußern. Dabei im Fokus: Das nun doch durch den Alleingang von Bundesministerin Leonore Gewessler beschlossene EU-Renaturierungsgesetz, sowie das von der Landesregierung vorgestellte Energiewendegesetz: „Das ist ein Widerspruch: Einerseits Natur wiederherstellen und andererseits Tür und Tor öffnen für Windräder auf unseren Bergen, die die Natur zerstören“, und untermalten dies mit Fotos von Baustellen im Grünen. „Offenbar lautet hier das Motto: Vernichten, zerstören, verkaufen!“, so Angerer, der von einem „Vernichtungsfeldzug gegen die Bauern“ spricht.