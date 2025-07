WAC trifft in Quali auf Verein aus Griechenland

Der Wolfsberger AC trifft bei seinem Europacup-Comeback nach drei Jahren auf PAOK Saloniki. Der griechische Ligadritte ist am 7. und 14. August Gegner in der dritten Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League. Das ergab deren Auslosung am Montag in Nyon. Österreichs Cupsieger tritt im Hinspiel auswärts an. Für die Teilnahme an der Ligaphase des zweitwichtigsten UEFA-Clubbewerbes wäre danach noch eine weitere Runde zu überstehen.