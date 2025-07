KAC-Ass Bischofberger beendet seine Karriere früh

Auf Anraten der Ärzte

Dementsprechend folgt der Stürmer den Empfehlungen des ihn betreuenden medizinischen Fachpersonals. „Das Ende meiner Laufbahn zu einem so frühen Zeitpunkt im Karriereverlauf bekanntgeben zu müssen, ist nicht einfach, vor allem, weil ich physisch noch in einer sehr guten Verfassung bin. Allerdings waren die vergangenen Jahre mit all den Verletzungen, auch den Gehirnerschütterungen, die mich sehr lange geplagt haben, eine enorme Herausforderung. Daher tut es doppelt weh, dass ich die Entscheidung, Schluss zu machen, nicht ganz aus eigenen Stücken treffen kann, sondern ich die Situation so zu akzeptieren habe“, meint Bischofberger.