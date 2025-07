Rotes Kreuz: 15 Jahre „Team Österreich Tafel“

Auch der „Henry Laden“ hilft Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Hier können Menschen Kleidung, die zu klein oder nicht mehr gebraucht wird, abgeben. In den Secondhand-Geschäften findet diese dann ein zweites Leben. Seit einem Jahr existiert solch ein Laden in Althofen. Das Rote Kreuz in St. Veit und Althofen feierte nun 15 Jahre Jubiläum „Team Österreich Tafel“ und ein Jahr „Henry Laden“.