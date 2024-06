Die Rheindörfler gingen in die neue Saison

Beide Spieler standen auf dem Wunschzettel von Sportdirektor Roland Kirchler: „Helac hat sich in Lustenau als verlässliches Backup für Schierl bewiesen. Deshalb war es naheliegend, dass wir den 26-Jährigen in unser Reihen holen.“ In Lustenau kam der gebürtige Linzer zu sieben Einsätzen: Drei in der Bundesliga, vier im ÖFB--Cup. „Stürmer Anteo Fetahu ist ein Perspektiv-Spieler, von dem wir uns in den nächsten Jahren einiges erwarten“, sagt Kirchler zur Verpflichtung und Leihe des Albaners.