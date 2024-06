Goldene Nica für Klimaprojekt und Fluchtrouten

„Die Verschleierungstaktiken der großen Ölindustrie – und vieler politischer Gremien und Unternehmen – sind so schwer zu durchschauen, dass sich viele Menschen machtlos fühlen“, sagt Beatie Wolf, eine Künstlerin aus England. Sie bekommt für ihr Internetprojekt „Smoke and Mirrors“, in dem sie Werbeslogans der Ölindustrie mit wahren Klimafakten kontrastiert, beim Prix Ars Electronica eine Goldene Nica.