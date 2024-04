Ars Electronica erobert noch ein Mal die Postcity

Von 4. bis 8. September findet in Linz die Ars Electronica 2024 statt. Das Thema lautet „HOPE - who will turn the tide“. Das Linzer Medienfestival will weder Klima-Pessimismus noch Ängste schüren, sondern man rückt Lösungen für eine gute Zukunft in den Fokus. Und obwohl schon zig Mal totgesagt: Wieder ist die Postcity das Festivalzentrum.