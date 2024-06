Ai Weiwei: Tierköpfe mit Blick auf die Kaiservilla

Der Tee schmeckt ihm nicht, der kann natürlich mit chinesischer Qualität nicht mithalten. Aber auf lokale Speisen ist er schon sehr gespannt. Drei Tage bleibt Ai Weiwei in Bad Ischl, er ist einer der prominentesten Künstler der Welt. Im Hubertushof plaudert der chinesische Star, zugleich China-Kritiker und Menschenrechtsaktivist, mit der „Krone“ über Kunst in Zeiten von Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten. Was kann Kunst denn da noch tun?