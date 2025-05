Dreifacher Bombendroher (15) in Linz ausgeforscht

Drei Drohungen gestanden

Dort trafen die Beamten zuerst nur seine Schwester an. Diese rief ihren Bruder an, der wenig später mit seinen Erziehungsberechtigten nach Hause kam. Kurz versuchte er, die Tat zu leugnen, gestand aber schließlich doch nicht nur die Drohung an seiner eigenen Schule in Linz, sondern auch an Schulen zwei seiner Freunde in Traun und in Sankt Veit an der Glan in Kärnten.