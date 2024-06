Helnwein: Skandalwerk vom Wiener Steffl in Gmunden

Ein Wegschauen gibt es bei Gottfried Helnwein nicht. Wegen seiner hyperrealistischen, oft düsteren Darstellungen von Kindern gilt Helnwein als „Schockmaler“. Dieser Bezeichnung bleibt er auch in der Ausstellung „Atemlos“ treu: In den Kammerhofmuseen und in der Bürgerspitalkirche in der Traunseestadt Gmunden zeigt er bis 14. Juni, was seine Kunst ausmacht – vom ikonischen Bild des verletzten Kindes bis hin zu großformatigen Porträts, die einen erschütternden Blick auf die menschliche Seele werfen. Auch Micky Maus-Motive und Sujets mit Marilyn Manson sind dabei – eine beachtliche Schau.