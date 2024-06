Vermisste 48-Jährige lag nach Sturz in Bachbett

Enormes Glück, dass sie nach ihrem Unglück überhaupt noch am Leben ist, dürfte eine Frau in Bad Ischl gehabt haben. Denn nach einem Missgeschick war sie über eine steile Böschung ins Wasser gefallen. Die 48-Jährige konnte sich allein nicht mehr bewegen, ihr gelang es allerdings, per Handy Alarm zu schlagen.