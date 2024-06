Wilder Fels & wilde Wälder

Umso besonderer die Trans Nationalpark im Gesäuse, die etwa vorbei bei mächtigen Lawinenstrichen und toten Fichtenwäldern führt. „Nationalpark heißt Wildnis zulassen“, sagt Andreas. Und so ist der Borkenkäfer hier kein Schädling, sondern sorgt mit dem Absterben des Fichtenwaldes für neues Leben in Form von klimaresistenteren Laubwäldern. Jeder, der unsere heimische Natur zu schätzen weiß, der fühlt sich in den Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse wie in einem Paradies. Und schöner und vor allem naturnaher als im Radsattel, kann man dieses prachtvolle Paradies nicht erleben.