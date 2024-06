Wochengeld für Frauen in Karenz: Lücke geschlossen

In der Debatte zum Thema waren sich alle Parteien darin einig, dass das Thema Fehlgeburten in der Gesellschaft enttabuisiert werden sollte. In etwa jede sechste Frau sei von Schwangerschaftsverlust betroffen, dennoch werde kaum über das Thema gesprochen, gab die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski, zu bedenken. Das beschlossene Maßnahmenpaket könne daher nur der erste Schritt sein. Hebammen seien die fachlich qualifizierten Personen, um einerseits auf die körperlichen Veränderungen der Frauen einzugehen. Zugleich seien sie auch psychologisch geschult, um betroffene Familien zu unterstützen, erklärte Familienministerin Susanne Raab (ÖVP).