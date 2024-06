EU beschließt China-Strafzölle: So hoch werden sie

Chinesische Hersteller unbeeindruckt

Die Hersteller aus dem Reich der Mitte halten nach Angaben eines Branchenverbandes trotz drohender Anti-Dumping-Zölle an ihren Plänen für ihr Europa-Geschäft fest. „Chinesische Unternehmen werden weiterhin unerschütterlich ihre Geschäfte in Europa vorantreiben und sich in die lokalen Märkte integrieren“, sagte Cui Dongshu, Generalsekretär des chinesischen Autoverbandes CPCA am Dienstag.