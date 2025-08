Ferrari ein „Chaoshaufen, der alles versemmelt“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Rapids Start in die Liga, Tabellenführer WSG Tirol, Ronaldinhos Absage an Österreich, der Doppelsieg von McLaren in Budapest, der „Chaoshaufen, der alles versemmelt“, und sommerliche Ski-Helden (alles im Video oben).