Trump-Zölle: Schweiz fürchtet „Handelskatastrophe“

„Am Ende zahlt der Konsument“

„Zölle verteuern Produkte, belasten den Handel – und am Ende zahlt der Konsument. Die Wirtschaft in der Schweiz und weltweit profitiert von offenen, verlässlichen und fairen Handelsbeziehungen – alle Handelsbarrieren sind schädlich“, so Verbandschef Kaspar Engeli laut Mitteilung.