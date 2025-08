Kim Kardashian baut irren Untergrund-Tresorraum

Wie das US-Klatschportal „TMZ“ berichtet, soll die Ex von Kanye West Großes – oder besser gesagt Tiefes – mit ihrem Mega-Anwesen in Hidden Hills vorhaben. Einer ihrer Nachbarn schlägt jetzt Alarm und hat sogar Klage eingereicht: Angeblich will Kim nicht nur einen geheimen Tresor bauen lassen, sondern gleich ein komplettes unterirdisches Reich – inklusive Tiefgarage, Wellness-Bunker und Wachhaus. Fehlt eigentlich nur noch der private U-Bahn-Anschluss.