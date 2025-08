Schock-Aufnahme aus Gaza: „Ich kann nicht atmen“

Vor einem Jahr hatten die Terroristen Rom schon einmal in den Mittelpunkt ihrer Propaganda gestellt. Da hatte er noch „Hoffnung in den Augen“, vermutet Ofir Braslavski. In den vielen Monaten zwischen den Aufnahmen sei aber etwas in Rom zerbrochen. „Er will nicht mehr leben. Sie foltern ihn, es bleibt keine Zeit mehr. Er wird bald sterben.“