Ochsenknecht steht schon am 22. August vor Gericht

Gegen Kaution auf freiem Fuß

Seit Juni hatte sich der 33-Jährige in Hamburg in Auslieferungshaft befunden. Nachdem das hanseatische Oberlandesgericht die Auslieferung für zulässig erklärt hatte, folgte ein über eine Woche dauernder Gefangenentransport über mehrere Zwischenstationen nach Innsbruck. In der Tiroler Landeshauptstadt wurde am 17. Juli schließlich wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Betrugs bzw. Fluchtgefahr die Untersuchungshaft verhängt, Ochsenknecht wurde jedoch gegen eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro auf freien Fuß gesetzt. Allerdings musste er seinen Pass abgeben und bis zum Abschluss des Verfahrens in Österreich bleiben.