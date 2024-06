Taxifahrer in Wien gewürgt: Angreifer gefasst

Einsatz kurz nach Mitternacht am Dienstag in der Wiener Innenstadt: Ein Taxifahrer soll am Stubenring durch das geöffnete Seitenfenster von einem 32-jährigen Mann gewürgt worden sein. Anschließend soll der Angreifer Bargeld und das Handy gefordert haben, doch der 33-jährige Lenker drückte ruckartig aufs Gas.