Junger Dealer fasst milde Strafe aus

Zwei Prozesse waren nötig, um schließlich doch noch Licht ins Dunkel der ganzen Angelegenheit zu bringen. Zuerst glänzte das mutmaßliche Opfer mit Abwesenheit, dann verplapperte sich der Beschuldigte in seiner gerichtlichen Einvernahme zu seinen Ungunsten und schaufelte sich so quasi sein eigenes Grab. In der Verhandlung am Dienstag wurde der heute 21-jährige Angeklagten wegen des Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz und mehrfacher Nötigung schuldig gesprochen.