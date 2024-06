Frau bei Rettungs- und Polizeieinsatz verstorben

Es ist ein Fall, bei dem noch vielen Fragen offen sind. So viel ist bekannt: Am Samstagabend haben Nachbarn der 35-Jährigen aus Sorge, diese könnte in ihrem offenbar verwirrten Zustand zu Schaden kommen, die Rettung gerufen. Zur Unterstützung wurden auch noch einige Polizisten hinzugezogen. Vor Ort angekommen, trafen die Einsatzkräfte eine völlig aufgelöste Frau vor, ein medizinischer Notfall kann nicht ausgeschlossen werden.