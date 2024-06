Massenweise Anzeigen bei Lkw-Kontrollen in Tirol

Um die Sicherheit im Schwerverkehr in Tirol zu verbessern, fanden am Donnerstag, in der Zeit von 9 bis 17 Uhr Lkw-Schwerpunktkontrollen statt. Beamte der Landesverkehrsabteilung, die acht Bezirkspolizeikommanden sowie das Stadtpolizeikommando Innsbruck waren an der Aktion beteiligt. Kontrolliert wurden die Fahrzeuge in den Bereichen Technik, Güterverkehr und Gefahrengut.