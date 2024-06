Neue BMW-Produktion: So straff ist der Fahrplan

Rund eine Milliarde Euro fließt im BMW-Werk in Steyr (Oberösterreich) in die Montage für E-Antriebe, die im kommenden Jahr in Serie geht. Noch wird gehämmert und gebohrt, 130 Anlagen werden aufeinander abgestimmt. Schon in wenigen Wochen startet eine erste Produktion – vorerst aber nur zu Testzwecken.