Mega-Projekt E-Mobilität: So läuft‘s bei BMW Steyr

Eine Milliarde Euro steckt BMW Steyr in die neue Produktion für E-Antriebe. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen des Projekts, das selbst durch einen Brand am Samstag vor einer Woche keine Verzögerung hinnehmen muss. Was die Verantwortlichen von der Autoproduktion lernen können? Auch das lesen Sie hier.