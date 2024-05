Stotternde E-Mobilität bremst Rosenbauer nicht

Der Raum Dachstein im Courtyard-by-Marriott-Hotel in Linz: Kurz nach 10 Uhr begann hier am Dienstag die Hauptversammlung von Rosenbauer, in der die Aktionäre die Weichen für die Zukunft des Feuerwehrausstatters stellten, indem sie zustimmten, dass das Grundkapital erhöht wird. Wie viel Geld das den Leondingern bringen und wie das genau vonstatten gehen wird, ist noch offen.