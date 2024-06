Frust in Kiew über Biden: Darum springt Macron ein

Mirage sollen noch heuer fliegen

Laut Macron soll diesen Sommer das Training ukrainischer Piloten an den Mirage-2000-5-Jets in Frankreich beginnen. Das dauere fünf bis sechs Monate. Der Zeitplan, dass Flugzeuge und Piloten bis Ende des Jahres im Ukraine-Krieg einsatzbereit sind, könnte also halten.