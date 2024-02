Ukraine: Russischer Aufklärungsjet abgeschossen

Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen. Videos in Onlinediensten zeigten mehrere Lichtblitze in einem dunklen Nachthimmel sowie einen Brand in einer offenbar ländlichen Region. Die Behörden von Krasnodar im Südwesten Russlands teilten mit, dass die Feuerwehr einen Brand „von etwa 250 Quadratmetern“ bekämpfe und dass keine Häuser in Gefahr seien. Demnach sollen „zwei Flugzeuge“ in den Vorfall verwickelt sein - genauere Angaben machten die Behörden nicht.