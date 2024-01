Ukrainer müssen noch länger auf F-16-Jets warten

Steht neue russische Offensive bevor?

Nachdem die ukrainische Gegenoffensive in eine mehr oder weniger defensive Operation übergegangen ist, warnen nun US-Militärexperten vor einer möglichen neuen Offensive Russlands im Nordosten der Ukraine. „Russische Kräfte könnten in den kommenden Wochen ihre Anstrengungen verstärken, Kupjansk im Gebiet Charkiw zu erobern“, schreiben die Analysten des US-Instituts für Kriegsstudien in ihrem Bericht vom Freitagabend (Ortszeit). Die dort stationierten Einheiten sind ihrer Ansicht nach weniger abgenutzt als die andernorts angreifenden russischen Truppen.