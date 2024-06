Fast jeder dritte Österreicher nutzt schon KI

KI am Arbeitsplatz für Österreicher sehr sinnvoll

Denn, wie eine brandaktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie & Datenanalyse (IFDD) zeigt, greift schon fast jeder Dritte in irgendeiner Form bewusst auf künstliche Intelligenz zurück – bei Personen über 50 Jahren sind es beachtenswerte 22 Prozent. Vor allem in der Arbeitswelt erachtet eine breite Mehrheit der Befragten den Einsatz von KI als sinnvoll – vor allem, wenn es um das Erledigen von Routineaufgaben geht.