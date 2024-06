Moto Guzzi Stelvio: Italophiles Kardanwellenreiten

Schalten und walten

Etwas guten Willen braucht man für den optionalen Quickshifter (rauf und runter). Er arbeitet meistens sanft, manchmal aber nicht so butterweich und zuverlässig, wie man das etwa bei KTM oder BMW kennt. Eine kleine Anzeige am Display zeigt an, ob der Quickshifter gerade bereit ist zu arbeiten oder nicht. Allerdings wird man in der Regel nicht nachschauen, bevor man schaltet, sondern erwarten, dass er einfach funktioniert. Außerdem ist die Aussagekraft der Anzeige auch zweifelhaft. Top ist, dass man mit offenem Gas sowohl rauf- als auch runterschalten kann. Was perfekt funktioniert, ist das Auffinden des Leerlaufs – eine Freude an jeder roten Ampel.