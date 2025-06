Serbe nach Schuss bei Einsatz noch in Lebensgefahr

Nach dem dramatischen WEGA-Einsatz am Sonntag in einer Wohnung in Wien-Brigittenau, schwebt der angeschossene 28-jährige Serbe noch immer in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Montag bestätigte, wurde der Mann notoperiert und liegt seitdem auf der Intensivstation. „Er befindet sich laut letzten Informationen noch in kritischem Zustand“, so die Exekutive.