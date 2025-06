Skurriles Gerücht! Rapid an Bayern-Talent dran?

Schweiz oder Österreich?

In München halten die Verantwortlichen nach wie vor viel vom Flügelspieler – den man erst im vergangenen Jahr an die Isar gelotst hat – und wollen deshalb nur ein Leihgeschäft ins Auge fassen. Bereits vergangene Saison kam dieses Modell zum Tragen. Irankunda lief in der Schweiz für Grasshoppers Zürich auf. Der Verein hofft demnach ebenfalls weiter auf die Dienste des 19-Jährigen bauen zu dürfen.