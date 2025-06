Neues aus der „Krone“

Jetzt hat die Funke Mediengruppe entschieden, ihren 50%-Anteil an der Kronen Zeitung an die Familie Dichand zu veräußern, um sich auf den Markt in Deutschland zu konzentrieren. Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende und Verlegerin der Funke-Gruppe: „Ich bin sehr glücklich, dass es gemeinsam gelungen ist, die Krone in die Hände der Familie Dichand freundschaftlich zurückzuführen. Es ist gut zu wissen, dass Christoph Dichand als Verleger der Krone, diese publizistisch und wirtschaftlich als unabhängige Zeitung weiterentwickeln wird.“