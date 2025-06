„Sie hat Motorsportgeschichte geschrieben!“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: der Formel-1-Grand-Prix von Kanada, die angelaufene FIFA-Klub-WM (alle Tore gibt‘s auf sportkrone.at), Österreichs Start in die WM-Qualifikation, Dominic Thiems „Comeback“ in der Wiener Landesliga und Emma Felbermayr, „Frauensportgeschichte“ geschrieben hat.