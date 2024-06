Einige Testkracher und der Königstransfer bleibt!

Anfang August geht es für die Eishockey-Truppe von Neo-Trainer Harry Lange erstmals aufs Eis. Schon am 12. August geht es für ein einwöchiges Trainingslager nach Kitzbühel. In Tirol finden insgesamt drei Testspiele gegen namhafte Gegner statt. Ehe das steirische Publikum Ende August das neuformierte Team erstmals am heimischen Eis begrüßen darf.