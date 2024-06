Egisto Otts skurriler „Wut-Brief“ an Karl Nehammer

Ein offener Brief ist laut Wörterbuch ein „in der Presse veröffentlichter Brief an eine prominente Persönlichkeit oder Institution, in dem ein die Allgemeinheit angehendes Problem aufgeworfen, eine Kritik ausgesprochen wird oder Ähnliches“. Nicht alle offenen Briefe finden aber tatsächlich auch schnell den Weg an die Öffentlichkeit. So verhält es sich auch bei einem bislang noch völlig unbekannten Brief des mutmaßlichen Russenspions und früheren Verfassungsschützers Egisto Ott vom Mai 2020.