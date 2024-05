Medwedew zu Atomwaffen: „Wir bluffen nicht“

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor bereits mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollten westliche Waffen auch gegen Ziele in Russland verwendet werden. „Diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen“, sagte Putin am Dienstag bei einem Besuch in Usbekistan. „In Europa, besonders in den kleinen Staaten, sollten sie sich bewusst machen, womit sie da spielen.“