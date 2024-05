Medwedew droht Polen mit „radioaktiver Asche“

Der polnische Präsident Andrzej Duda habe um die Stationierung taktischer Atomwaffen aus den USA in Polen gebeten, behauptete er. „Warschau wird nicht ausgelassen und bekommt mit Sicherheit seinen Teil radioaktiver Asche ab. Ist es das, was ihr wollt?“, ergänzte Medwedew. Duda hatte im April gesagt, Polen sei „bereit“, Atomwaffen der NATO aufzunehmen – als Gegengewicht zur Stationierung russischer taktischer Atomwaffen in Belarus.