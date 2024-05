Auf eine gute Nachbarschaft in Niederösterreich!

In NÖ gibt es 758.583 Haushalte. Alle haben einen Nachbarn. Für 85 Prozent der Bürger hat eine intakte Nachbarschaft hohe Bedeutung, wie eine Umfrage zeigt. Für 76 Prozent bedeutet eine gute Nachbarschaft auch eine Stärkung des Sicherheitsgefühls. Freiwilliges, ehrenamtliches Engagement steht in diesem Bereich für Solidarität, den Einsatz für andere – und verhindert in der digitalen Zeit das Vereinsamen in der realen Welt.