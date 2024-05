Bankrotte Kryptobank zahlt mit Mega-Rendite zurück

Kunden zuerst

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hatte Genesis, Gemini und die Genesis-Muttergesellschaft Digital Currency Group wegen des Programms verklagt. Sie hatte argumentiert, das Gemini Earn Programm sei „Betrug“ gewesen und habe Investoren in die Irre geführt. Im Februar erreichte sie einen Vergleich, der Genesis zur Entschädigung seiner Kunden noch vor anderen Gläubigern verpflichtete – auch vor dem Staat New York und der Digital Currency Group.