Kryptofirmen Genesis und Gemini droht Strafe

Die beiden Firmen hätten 2020 eine Kooperation abgeschlossen, in deren Rahmen Gemini-Kunden ihre Guthaben in Cyberdevisen gegen Zinsen an Genesis verleihen können. Mit dem Programm „Gemini Earn“, das gegen Wertpapiergesetze verstoße, hätten sie Milliarden eingesammelt, hieß es. Anfang 2022 hatte die inzwischen insolvente Kryptobörse BlockFi einen ähnlichen Streit mit den US-Behörden gegen Zahlung von 100 Millionen Dollar (rund 93 Millionen Euro) außergerichtlich beigelegt.