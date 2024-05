Tourismus: Kontingente für Saisonniers aufgestockt

Von den neuen Kontingentplätzen sollen voraussichtlich 170 auf Kärnten entfallen, weitere 30 auf Niederösterreich. In den beiden Bundesländern sei der Bedarf für die bevorstehende Sommersaison besonders groß, so Kocher. Durch die Aufstockung der Kontingente könne die Regierung einen Beitrag dazu leisten, dass Tourismusbetriebe in der bevorstehenden gut gebuchten Sommersaison genug Möglichkeiten haben, Personal zu finden.