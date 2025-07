Arbeiter stürzte in Hallein von Dach auf Passantin

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde das Rote Kreuz am Donnerstagvormittag alarmiert. Demnach war ein Arbeiter von einem Dach in der Davisstraße in Hallein auf eine Passantin gestürzt. Der Notarzthubschrauber Christophorus 6, zwei Rettungsautos und ein weiterer Arzt sind vor Ort im Einsatz.