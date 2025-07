Israels Armee beschießt jetzt Ziele in Damaskus

Was die Drusen damit zu tun haben

Der Hintergrund sind die Attacken auf die Minderheit der Drusen, die am Sonntag in der südsyrischen Provinz Sweida entflammt waren. Sie hatten sich Kämpfe mit den sunnitischen Beduinen geliefert. Die islamistische Regierung in Damaskus schickte daraufhin Soldaten in die Region – offiziell, um die Lage zu beruhigen. Syrische Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten werfen den Regierungstruppen jedoch vor, Zivilpersonen ermordet zu haben.