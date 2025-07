Leere Gemeindekassen lassen Vereine jetzt zittern

Um die laufenden Aufgaben bestreiten zu können, müssen Bürgermeister schon zu unpopulären Maßnahmen wie etwa Schließung von Freizeiteinrichtungen (wie das Eisstadion in Bruck an der Mur in der Steiermark) greifen. Aber auch die Vereine geraten unter Druck: Ortschefs könnten jetzt gezwungen sein, Förderungen zu kürzen oder zu streichen.