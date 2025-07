Erschöpfter Falke rastete sich auf Jesus-Haupt aus

Durch offene Tür in die Kirche verirrt

Nun kam es erneut zu einem Rettungseinsatz für einen gefiederten Ausreißer. Ein junger Falke hatte sich am Mittwoch in die ehrwürdigen Mauern der Stiftskirche Millstatt verirrt und fand den Weg hinaus nicht mehr. „Der Falke hat sich wahrscheinlich durch die offene Eingangstür in die Stiftskirche verirrt. Wir wurden telefonisch von einer Dame aus dem Stiftsmuseum verständigt“, erzählt Zeber.